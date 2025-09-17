INITIATION À LA MODÉLISATION 3D (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis
INITIATION À LA MODÉLISATION 3D (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis mercredi 17 septembre 2025.
INITIATION À LA MODÉLISATION 3D (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT)
Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS DE L’ALTERNATEUR**
Venez découvrir l’art de la modélisation…
En seulement deux petites heures on ne fera pas de vous des experts, mais on espère bien vous faire découvrir les prémices de la modélisation.
** ACTIVITE RESERVEE AUX ADHERENTS DE L’ALTERNATEUR**
Venez découvrir l’art de la modélisation…
En seulement deux petites heures on ne fera pas de vous des experts, mais on espère bien vous faire découvrir les prémices de la modélisation.
Réservation conseillée par téléphone. .
Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77
English :
** ACTIVITY RESERVED FOR ALTERNATEUR MEMBERS**
Come and discover the art of modeling?
In just two short hours we won’t turn you into experts, but we do hope to introduce you to the beginnings of modeling.
German :
** AKTIVITÄT FÜR MITGLIEDER DES ALTERNATOR** RESERVIERT
Entdecken Sie die Kunst des Modellierens!
In nur zwei Stunden werden wir Sie nicht zu Experten machen, aber wir hoffen, dass wir Ihnen die Anfänge der Modellierung näher bringen können.
Italiano :
** ATTIVITÀ RISERVATA AI SOCI DE L’ALTERNATEUR**
Venite a scoprire l’arte della modellazione?
In due ore scarse non vi trasformeremo in esperti, ma speriamo di farvi conoscere gli inizi della modellazione.
Espanol :
** ACTIVIDAD RESERVADA A LOS MIEMBROS DE L’ALTERNATEUR**
Ven a descubrir el arte del modelado?
En tan sólo dos horas no te convertiremos en un experto, pero esperamos iniciarte en el arte del modelismo.
L’événement INITIATION À LA MODÉLISATION 3D (ADHÉRENTS ALTERNATEUR UNIQUEMENT) Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT