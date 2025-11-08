INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne
INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne samedi 8 novembre 2025.
INITIATION A LA MODELISATION 3D
Médiathèque de Mayenne Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Venez découvrir et vous initier à la modélisation 3D
A travers différents exercices et grâce à l’aide d’un bénévole vous pourrez expérimenter la modélisation 3D sur Fusion 360. Les participants peuvent venir avec leur ordinateur.
Inscription conseillée.
A partir de 12 ans .
Médiathèque de Mayenne Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
Discover and learn about 3D modeling
German :
Entdecken und erlernen Sie die 3D-Modellierung
Italiano :
Scoprire e imparare la modellazione 3D
Espanol :
Descubre y aprende el modelado 3D
L’événement INITIATION A LA MODELISATION 3D Mayenne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Mayenne Co