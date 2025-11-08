INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque de Mayenne Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 12:30:00

2025-11-08

Venez découvrir et vous initier à la modélisation 3D
A travers différents exercices et grâce à l’aide d’un bénévole vous pourrez expérimenter la modélisation 3D sur Fusion 360. Les participants peuvent venir avec leur ordinateur. 

Inscription conseillée.
A partir de 12 ans   .

Médiathèque de Mayenne Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 

English :

Discover and learn about 3D modeling

German :

Entdecken und erlernen Sie die 3D-Modellierung

Italiano :

Scoprire e imparare la modellazione 3D

Espanol :

Descubre y aprende el modelado 3D

