INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour une initiation à la modélisation 3D

Venez découvrir et vous initier à la modélisation 3D. A travers différents exercices et grâce à l’aide d’un bénévole, vous pourrez expérimenter la modélisation 3D sur Fusion 360. A l’occasion de la Saint-Valentin, on vous propose de modéliser un coeur personnalisé.

Inscription conseillée.

à partir de 12 ans. .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an introduction to 3D modeling

