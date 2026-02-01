INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne
INITIATION A LA MODELISATION 3D Médiathèque de Mayenne Mayenne samedi 14 février 2026.
INITIATION A LA MODELISATION 3D
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:30:00
Date(s) :
2026-02-14
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour une initiation à la modélisation 3D
Venez découvrir et vous initier à la modélisation 3D. A travers différents exercices et grâce à l’aide d’un bénévole, vous pourrez expérimenter la modélisation 3D sur Fusion 360. A l’occasion de la Saint-Valentin, on vous propose de modéliser un coeur personnalisé.
Inscription conseillée.
à partir de 12 ans. .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an introduction to 3D modeling
L’événement INITIATION A LA MODELISATION 3D Mayenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Mayenne Co