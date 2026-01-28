Initiation à la modélisation et à l’impression 3D Micro-Folie Le Pouliguen

Initiation à la modélisation et à l’impression 3D

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 14:00:00

fin : 2026-02-02 17:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Venez vous initier au logiciel de conception 3D Fusion 360 en partenariat avec le Repair Café de la Presqu’île Guérandaise. Nous vous invitons à venir avec votre ordinateur portable, si possible.

Créneau limité à 10 personnes maximum. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation à la modélisation et à l’impression 3D Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT44