Initiation à la mosaïque Cordemais
mercredi 15 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Initiation à la mosaïque
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Petits carreaux, colle et imagination seront tes meilleurs outils… Viens créer ta mosaïque antique ou moderne et repars avec ton chef d’œuvre !
Activité pour les 6/10 ans. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Initiation à la mosaïque Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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