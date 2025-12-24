Initiation à la musique des origines, Le Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère

Initiation à la musique des origines

Le Café Léon Dans le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Initiez-vous à la musique des origines avec Pascal Villesuzanne et découvrez les instruments de la préhistoire, à écouter et à manipuler. Grâce à l’archéologie et à l’ethnologie, les passeurs de notes vous présentent ces instruments et offrent un concert paléo. Auberge espagnole pour débuter.

Venez découvrir, écouter, manipuler les instruments musicaux de la préhistoire !

En vallée Vézère, nous sommes familiers avec l’expression picturale de nos lointains ancêtres,

mais quelle musique ces artistes accomplis ont-ils inventée ?

Grâce aux découvertes conjointes de l’archéologie et de l’ethnologie,

nous en avons une idée.

Après la présentation des instruments, nos passeurs de notes ,

comme ils se nomment eux-mêmes, vous offriront un concert paléo,

avant d’inviter le public à participer à cette rencontre sonore.

Ce moment de partage musical est une façon de partir à la rencontre de nos ancêtres du paléolithique et de donner une résonance particulière à ce lointain passé.

Alors prêt pour un voyage multisensoriel à travers les âges ?

La soirée débutera par une auberge espagnole. .

Le Café Léon Dans le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon224.org

English : Initiation à la musique des origines

Learn about early music with Pascal Villesuzanne, and discover prehistoric instruments to listen to and play. Thanks to archaeology and ethnology, the passeurs de notes present these instruments and offer a paleo concert. Start with a Spanish meal.

