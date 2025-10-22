Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois

Initiation à la mycologie

Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois mercredi 22 octobre 2025.

Initiation à la mycologie

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22

Date(s) :
2025-10-22

Sortie pour les débutants. Inscriptions gratuites et obligatoires.
  .

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

English :

Outing for beginners. Free, compulsory registration.

German :

Ausflug für Anfänger. Kostenlose und obligatorische Anmeldung.

Italiano :

Uscita per principianti. Gratuita, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Salida para principiantes. Gratuita, inscripción obligatoria.

L’événement Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-10 par Ardennes Tourisme