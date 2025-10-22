Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois
Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois mercredi 22 octobre 2025.
Initiation à la mycologie
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Sortie pour les débutants. Inscriptions gratuites et obligatoires.
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Outing for beginners. Free, compulsory registration.
German :
Ausflug für Anfänger. Kostenlose und obligatorische Anmeldung.
Italiano :
Uscita per principianti. Gratuita, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Salida para principiantes. Gratuita, inscripción obligatoria.
L’événement Initiation à la mycologie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-10 par Ardennes Tourisme