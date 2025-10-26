Initiation à la mycologie Haguenau

Initiation à la mycologie Haguenau dimanche 26 octobre 2025.

Initiation à la mycologie

Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Bolet à beau pied, Vesse de Loup, Pied de mouton, Amanite tue-mouches, Russule… de très nombreux champignons peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous les reconnaître ? Connaissez-vous leur mode de développement ? Leur rôle dans l’écosystème forestier en matière de biodiversité ?

Laissez-vous guider par les membres passionnés de la Société Mycologique de Strasbourg.

Venez équipés Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt + paniers et couteaux.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 83 38 69 tristan.madeline@onf.fr

English :

The many species of mushrooms found in our undergrowth include the Boletus beautius, the Wolf’s Gall, the Sheep’s Foot, the Amanite tue-mouches and the Russule. But do you know how to recognize them?

German :

Schönfußröhrling, Wolfswurz, Schafsfuß, Fliegenpilz, Täubling? viele Pilze bevölkern unsere Wälder. Aber können Sie sie erkennen?

Italiano :

Nel nostro sottobosco si possono trovare molti tipi diversi di funghi. Ma sapete come riconoscerli?

Espanol :

En nuestra maleza se pueden encontrar muchos tipos de setas. Pero, ¿sabes reconocerlas?

L’événement Initiation à la mycologie Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau