Informations pratiques

Haguenau

Initiation à la mycologie

Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

De très nombreux champignons peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous les reconnaître ? Connaissez-vous leur mode de développement ? Leur rôle dans l’écosystème forestier en matière de biodiversité ?

Bolet à beau pied, Vesse de Loup, Pied de mouton, Amanite tue-mouches, Russule… de très nombreux champignons peuplent nos sous-bois. Mais savez-vous les reconnaître ? Connaissez-vous leur mode de développement ? Leur rôle dans l’écosystème forestier en matière de biodiversité ? Laissez-vous guider par les membres passionnés de la Société Mycologique de Strasbourg. 0 .

Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71 tristan.madeline@onf.fr

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English :

There are a great many mushrooms growing in our woodlands. But do you know how to identify them? Do you know how they grow? Do you know their role in the forest ecosystem in terms of biodiversity?

L’événement Initiation à la mycologie Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau