INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS Mont Lozère et Goulet

INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS Mont Lozère et Goulet vendredi 12 septembre 2025.

INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-14 2025-09-19 2025-09-21 2025-09-26 2025-09-28 2025-10-03 2025-10-05 2025-10-10 2025-10-12 2025-10-17 2025-10-19 2025-10-24 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-02

Balade pédagogique à la découverte des champignons à la station du Mont-Lozère.

∙ Durée environ 2h30 (Tout public !)

∙ Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire

∙ Tarifs Plein 15€ Réduit (de 7 à 12 ans) 8€ Moins de 7 ans Gratuit

∙ Places limitées, sur réservation.

Les vendredis et dimanches du 12 septembre au 2 novembre, Grégory Chamming’s vous propose une balade pédagogique à la découverte des champignons à la station du Mont-Lozère.

∙ Durée environ 2h30 (Tout public !)

∙ Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire

∙ Tarifs 15€ animation seule ou 26€ pour les deux animations (« Initiation à la mycologie » et « Notre grand cerf, le brame » ou « Balade nocturne sensorielle ») , enfant (de 7 à 12 ans) 8€ animation seule ou 12€ pour les deux animations et moins de 7 ans Gratuit

L’annulation est décidée et communiquée par le guide la veille avant 16h en cas de mauvaises conditions météorologiques ou du nombre minimum d’inscrit non atteint.

Places limitées, sur réservation. .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Mushroom discovery walk at the Mont-Lozère resort.

? Duration: approx. 2h30 (All ages!)

? Don’t forget: good shoes, warm clothing, water bottle, hat, sun cream

? Price Full price: 15? Reduced (7 to 12 years old): 8? Under 7s: Free

? Limited seating, by reservation.

German :

Pädagogischer Spaziergang zur Entdeckung der Pilze in der Station Mont-Lozère.

? Dauer: ca. 2,5 Stunden (Für alle Altersgruppen!)

? Mitzubringen sind: gutes Schuhwerk, warme Kleidung, Trinkflasche, Kopfbedeckung, Sonnencreme

? Preise: Voller Preis: 15? Ermäßigt (7 bis 12 Jahre) 8 ? Kinder unter 7 Jahren: kostenlos

? Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Passeggiata didattica alla scoperta dei funghi nella stazione di Mont-Lozère.

? Durata: circa 2h30 (per tutte le età!)

? Non dimenticare: scarpe buone, vestiti caldi, borraccia, cappello, crema solare, ecc

? Prezzo Prezzo intero: 15 euro Ridotto (da 7 a 12 anni): 8? Sotto i 7 anni: gratis

? Posti limitati, su prenotazione.

Espanol :

Paseo pedagógico para descubrir las setas en la estación de Mont-Lozère.

? Duración: aprox. 2h30 (¡Para todas las edades!)

? No olvide: buen calzado, ropa de abrigo, cantimplora, gorra, crema solar, etc

? Precio Precio completo: 15 Reducida (de 7 a 12 años): 8? Menores de 7 años: Gratis

? Plazas limitadas, previa reserva.

L’événement INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-09-05 par 48-OT Mont Lozere