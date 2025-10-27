Initiation à la mycologie Vieux-Boucau-les-Bains
Initiation à la mycologie Vieux-Boucau-les-Bains lundi 27 octobre 2025.
Initiation à la mycologie
Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-27
2025-10-27
Initiation mycologique, venez apprendre à décrire et observer les champignons.
L’initiation à la mycologie consiste à
– connaitre les consignes à respecter avant la cueillette,
– apprendre le vocabulaire pour savoir décrire les parties visibles du champignon
– déterminer à quel groupe morphologique appartient les champignons rencontrés
– avoir des notions sur la toxicité de certains champignons et savoir qui appeler en cas de doute.
Pour cette initiation, une fiche de terrain est fournie à chacun des participants. .
Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
English : Initiation à la mycologie
Come and learn how to describe and observe mushrooms.
The introduction to mycology consists of
knowing the instructions to follow before picking,
learning the vocabulary needed to describe the visible parts of a mushroom
determining to which morphological group a mushroom belongs
German : Initiation à la mycologie
Einführung in die Mykologie, lernen Sie, wie man Pilze beschreibt und beobachtet.
Die Einführung in die Mykologie besteht aus
die Anweisungen kennen, die vor dem Sammeln zu beachten sind,
das Vokabular zu erlernen, um die sichtbaren Teile des Pilzes beschreiben zu können
zu bestimmen, zu welcher morphologischen Gruppe
Italiano :
Venite a scoprire come descrivere e osservare i funghi.
L’introduzione alla micologia consiste in
conoscere le istruzioni da seguire prima della raccolta,
apprendere il vocabolario necessario per descrivere le parti visibili di un fungo
determinare il gruppo morfologico di appartenenza di un fungo
Espanol : Initiation à la mycologie
Venga y aprenda a describir y observar las setas.
La introducción a la micología consiste en
conocer las instrucciones a seguir antes de la recolección,
aprender el vocabulario necesario para describir las partes visibles de una seta
determinar a qué grupo morfológico pertenece una seta
