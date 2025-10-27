Initiation à la mycologie Vieux-Boucau-les-Bains

Initiation à la mycologie Vieux-Boucau-les-Bains lundi 27 octobre 2025.

Initiation à la mycologie

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Initiation mycologique, venez apprendre à décrire et observer les champignons.

L’initiation à la mycologie consiste à

– connaitre les consignes à respecter avant la cueillette,

– apprendre le vocabulaire pour savoir décrire les parties visibles du champignon

– déterminer à quel groupe morphologique appartient les champignons rencontrés

– avoir des notions sur la toxicité de certains champignons et savoir qui appeler en cas de doute.

Pour cette initiation, une fiche de terrain est fournie à chacun des participants. .

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

English : Initiation à la mycologie

Come and learn how to describe and observe mushrooms.

The introduction to mycology consists of

knowing the instructions to follow before picking,

learning the vocabulary needed to describe the visible parts of a mushroom

determining to which morphological group a mushroom belongs

German : Initiation à la mycologie

Einführung in die Mykologie, lernen Sie, wie man Pilze beschreibt und beobachtet.

Die Einführung in die Mykologie besteht aus

die Anweisungen kennen, die vor dem Sammeln zu beachten sind,

das Vokabular zu erlernen, um die sichtbaren Teile des Pilzes beschreiben zu können

zu bestimmen, zu welcher morphologischen Gruppe

Italiano :

Venite a scoprire come descrivere e osservare i funghi.

L’introduzione alla micologia consiste in

conoscere le istruzioni da seguire prima della raccolta,

apprendere il vocabolario necessario per descrivere le parti visibili di un fungo

determinare il gruppo morfologico di appartenenza di un fungo

Espanol : Initiation à la mycologie

Venga y aprenda a describir y observar las setas.

La introducción a la micología consiste en

conocer las instrucciones a seguir antes de la recolección,

aprender el vocabulario necesario para describir las partes visibles de una seta

determinar a qué grupo morfológico pertenece una seta

