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Initiation à la pêche à pied Batz-sur-Mer

Initiation à la pêche à pied Batz-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 25 RUE DE LA PLAGE

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Initiation à la pêche à pied

25 RUE DE LA PLAGE Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-31 2026-08-11 2026-08-13

Coques, palourdes, bigorneaux… la mer a tant de trésors à révéler !
Partez à la découverte de la pêche à pied sur les rochers, une activité ludique et conviviale, idéale pour petits et grands. Accompagné.e.s d’un passionné, apprenez à reconnaître les coquillages, à pêcher dans le respect de l’environnement et à profiter pleinement du littoral de Batz-sur-Mer.
Un moment nature, découverte et plaisir, les pieds dans l’eau !

>> Tarif : 5€ participant. Durée : 2h.

N’oubliez pas votre équipement  seau, bottes, rateau, épuisette, gants…

Informations et réservation à l’Office de tourisme.   .

25 RUE DE LA PLAGE Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36  office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Initiation à la pêche à pied Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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