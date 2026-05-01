Batz-sur-Mer

Initiation à la pêche à pied

25 RUE DE LA PLAGE Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-31 2026-08-11 2026-08-13

Coques, palourdes, bigorneaux… la mer a tant de trésors à révéler !

Partez à la découverte de la pêche à pied sur les rochers, une activité ludique et conviviale, idéale pour petits et grands. Accompagné.e.s d’un passionné, apprenez à reconnaître les coquillages, à pêcher dans le respect de l’environnement et à profiter pleinement du littoral de Batz-sur-Mer.

Un moment nature, découverte et plaisir, les pieds dans l’eau !

>> Tarif : 5€ participant. Durée : 2h.

N’oubliez pas votre équipement seau, bottes, rateau, épuisette, gants…

Informations et réservation à l’Office de tourisme. .

25 RUE DE LA PLAGE Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Initiation à la pêche à pied Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44