Initiation à la pêche à pied

Rue de Port Biren Plage de Port Biren La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-12-23 13:30:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23 2025-12-29

Animation pêche à pied de 2h30 à la Trinité-sur-Mer 2 p’tits trous et voici la palourde. Du sel, le couteau pointe son nez. Entre 2 rochers, les crabes nous observent. Grâce à cette sortie, venez découvrir ce monde enrichissant qu’est l’estran et apprenez les différentes techniques de pêche à pied.

Equipez-vous de bottes ou chaussures fermées (qui ne craignent pas l’eau salée), un seau, du sel fin (et non gros sel), un couteau à huîtres et une cuillère à soupe. Un ciré ou coupe-vent selon le temps.

Arriver 15 min avant la sortie. Lieu du rendez-vous Port Biren (Interdiction de se garer en contrebas de la ruelle de Port Biren).

Minimum de participants 8 personnes, maximum 25 personnes (les enfants de de 4 ans n’entrent pas dans le comptage).

Réservation dans les offices de tourisme de la Baie de Quiberon. .

Rue de Port Biren Plage de Port Biren La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

