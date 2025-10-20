Initiation à la pêche à pied Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer

Initiation à la pêche à pied Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.

Initiation à la pêche à pied Saveurs d’Octobre

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-23 13:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-23

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer vous propose de l’initiation à la pêche à pied.

Profitez d’une initiation à la pêche à pied ludique et adaptée à tous les âges ! À découvrir seul, entre amis, en couple ou en famille.

Informations et réservations

À l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer au 02 40 23 92 36 ou par mail.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation à la pêche à pied Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44