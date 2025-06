Initiation à la pêche au bouchon Caumont 16 juillet 2025 13:00

Gironde

Initiation à la pêche au bouchon Etang communal Caumont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 13:00:00

fin : 2025-08-01 14:30:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-08-01

2025-08-15

Venez découvrir les joies simples de la pêche au bouchon lors d’une initiation ludique et accessible, encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche de Gironde. Que vous soyez touriste curieux ou habitant du coin en quête d’activités nature, cette animation conviviale est idéale pour un moment de détente au bord de l’eau. À l’aide d’une canne que l’on peut partager à deux, petits et grands (à partir de 6 ans) s’initient à cette pratique traditionnelle et facile d’accès, dans une ambiance détendue et bienveillante. Les conseils du guide de pêche permettent à chacun de prendre confiance et de découvrir les gestes essentiels. Cette activité gratuite promet un moment complice et rafraîchissant à vivre en famille ou entre amis, où l’on repart avec le plaisir simple d’avoir appris à pêcher… et peut-être même d’avoir attrapé son premier poisson ! .

Etang communal

Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45

