Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-07 09:00:00

fin : 2025-07-07 17:00:00

2025-07-07

Initiation à la pêche aux leurres avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique !

La fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite pour une journée d’initiation à la pêche aux leurres. L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs (Diplôme d’Etat).

Le matériel de pêche est fourni et le droit de pêche est compris pour chaque animation. .

Étang Drain

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 01 55 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Introduction to lure fishing with the Federation of Fishing and Protection of the Aquatic Environment!

German :

Einführung in das Angeln mit Ködern mit der Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique (Verband für Fischerei und Schutz der aquatischen Umwelt)!

Italiano :

Introduzione alla pesca con esche artificiali con la Federazione Francese per la Pesca e la Protezione dell’Ambiente Acquatico!

Espanol :

¡Iniciación a la pesca con señuelos con la Federación Francesa de Pesca y Protección del Medio Acuático!

