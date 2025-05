Initiation à la pêche avec l’association de pêche de Bonnes – Bonn’art café ancienne école Bonnes, 14 mai 2025 07:00, Bonnes.

Charente

Initiation à la pêche avec l’association de pêche de Bonnes Bonn’art café ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-14 14:30:00

2025-05-14

Venez vous initier à la pêche avec l’association de pêche de Bonnes le temps d’un après-midi.

Bonn’art café ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Introduction to fishing with the Bonnes fishing association

Come and try your hand at fishing with the Bonnes fishing association for an afternoon.

German :

Lernen Sie einen Nachmittag lang mit dem Fischereiverein von Bonnes das Angeln kennen.

Italiano :

Venite a cimentarvi nella pesca con l’associazione di pesca di Bonnes per un pomeriggio.

Espanol :

Venga a pasar una tarde de pesca con la asociación de pesca de Bonnes.

