Courville-sur-Eure

Initiation à la pêche

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Initiation à la pêche

L’association Les Pêcheurs courvillois propose gratuitement des initiations de pêche au coup pour adultes et enfants (à partir de 7 ans).

Carte de pêche requise pour les personnes majeures.

Théorie 9h-12h

Pratique 13h30-17h

Matériel de pêche fourni

Renseignements et inscriptions au plus tard le jour précédent l’initiation jusqu’à 14h auprès de Christian JOS .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 10 70 47

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English :

Introduction to fishing

L’événement Initiation à la pêche Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE