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Initiation à la pêche Courville-sur-Eure

Initiation à la pêche Courville-sur-Eure

Initiation à la pêche Courville-sur-Eure samedi 23 mai 2026.

Ville : 28190 Courville-sur-Eure

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Courville-sur-Eure

Initiation à la pêche

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25

Initiation à la pêche
L’association Les Pêcheurs courvillois propose gratuitement des initiations de pêche au coup pour adultes et enfants (à partir de 7 ans).
Carte de pêche requise pour les personnes majeures.

Théorie 9h-12h
Pratique 13h30-17h
Matériel de pêche fourni

Renseignements et inscriptions au plus tard le jour précédent l’initiation jusqu’à 14h auprès de Christian JOS   .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 10 70 47 

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English :

Introduction to fishing

L’événement Initiation à la pêche Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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