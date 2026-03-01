Initiation à la pêche dans le Cusancin (Public adolescent) Pont-les-Moulins
Bord du Cusancin Pont-les-Moulins Doubs
Début : 2026-03-18 13:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-03-18 2026-04-08 2026-04-15
La fédération de pêche vous propose d’accueillir vos enfants pour leur faire découvrir la pêche à la truite dans le Cusancin .
Session encadrée par un moniteur BP JEPS de la Fédération de Pêche 25.
Matériel et permis de pêche fourni. Prévoir des vêtements et chaussures adaptées.
Réservation obligatoire (lien ci-dessous) .
Bord du Cusancin Pont-les-Moulins 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
