Initiation à la pêche du bar

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 13:00:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Découvrez la pêche du bar avec Pesketa !

Thibaut Le Sceller, moniteur-guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche en baie de Morlaix. Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels).

Que vous soyez débutant ou pêcheur confirmé, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances, sur une demi-journée. Vous apprendrez à utiliser le matériel, à comprendre le comportement des poissons, à maîtriser la gestuelle du lancer et à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages ! .

Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01

