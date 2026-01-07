Initiation à la pêche du bar Plouescat
Initiation à la pêche du bar Plouescat vendredi 3 avril 2026.
Initiation à la pêche du bar
Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 09:00:00
fin : 2026-05-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28
Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.
Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages ! .
Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01
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English : Initiation à la pêche du bar
L’événement Initiation à la pêche du bar Plouescat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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