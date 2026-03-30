Initiation à la pêche du bar

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-22 2026-05-29 2026-05-31

Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.

Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !

Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages !

Sur réservation. Lieu de rendez-vous selon conditions météorologiques. .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01

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English : Initiation à la pêche du bar

L’événement Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX