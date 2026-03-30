Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon
Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon mercredi 1 avril 2026.
Initiation à la pêche du bar
Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-02 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-22 2026-05-29 2026-05-31
Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.
Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages !
Sur réservation. Lieu de rendez-vous selon conditions météorologiques. .
Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à la pêche du bar
L’événement Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Rencontre avec Ramsès Kefi Livres in Room Saint-Pol-de-Léon 2 avril 2026
- Théâtre À tire d’elle TST Saint-Pol-de-Léon 3 avril 2026
- Chasse aux œufs Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 4 avril 2026
- Dédicace de Sergio No Livres in Room Saint-Pol-de-Léon 4 avril 2026
- Conférence Comprendre et dialoguer avec son (pré) adolescent Maison des Services Saint-Pol-de-Léon 7 avril 2026