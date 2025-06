Initiation à la pêche je pêche mes premiers poissons à Montjean-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 5 juillet 2025 14:00

Initiation à la pêche je pêche mes premiers poissons à Montjean-sur-Loire
Chemin des Vendangeurs
Mauges-sur-Loire
Maine-et-Loire

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-08-08 16:30:00

2025-07-05

2025-08-08

Initiation à la pêche avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique à Mauges-sur-Loire!

La fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite pour un après-midi d’initiation à la pêche au coup. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs (Diplôme d’Etat).

Initiation à la pêche au coup pour les enfants à partir de 6 ans.

Réservation auprès du bureau de tabac La Gabare au 02 41 39 01 55

Le nombre de place par animation est limité. Le nombre de places est limité par animation. En fonction des conditions climatiques, des annulations sont possibles.

Le matériel de pêche est fourni et le droit de pêche est compris pour chaque animation.

Pour les animations, prévoir des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo du moment. .

MONTJEAN-SUR-LOIRE Chemin des Vendangeurs

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 01 55 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Introduction to fishing with the Federation of Fishing and Protection of the Aquatic Environment in Mauges-sur-Loire!

German :

Einführung ins Angeln mit der Fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique in Mauges-sur-Loire!

Italiano :

Introduzione alla pesca con la Federazione della pesca e della protezione dell’ambiente acquatico di Mauges-sur-Loire!

Espanol :

¡Iniciación a la pesca con la federación de pesca y protección del medio acuático de Mauges-sur-Loire!

L’événement Initiation à la pêche je pêche mes premiers poissons à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges