Initiation à la pèche sous-marine Kerlouan

Initiation à la pèche sous-marine
Plage du Crémiou Kerlouan Finistère
Début : 2026-04-18 11:30:00
fin : 2026-04-18 13:30:00
2026-04-18
Nous vous proposons une Initiation à la pèche sous-marine (pêche d’araignées).
Equipements nécessaires combinaison, palmes, masque, tuba et gants.
Départ de la plage du Crémiou à Kerlouan
Gratuit pour les membres de l’association ou 20€ pour les non membres.
Attention nombre de places limité à 6 par date ! .
Plage du Crémiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne
