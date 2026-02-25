Initiation à la pèche sous-marine Kerlouan

Initiation à la pèche sous-marine

Nous vous proposons une Initiation à la pèche sous-marine (pêche d’araignées).

Equipements nécessaires combinaison, palmes, masque, tuba et gants.

Départ de la plage du Crémiou à Kerlouan

Gratuit pour les membres de l’association ou 20€ pour les non membres.

Attention nombre de places limité à 6 par date ! .

Plage du Crémiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

