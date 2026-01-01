Initiation à la peinture acrylique Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Initiation à la peinture acrylique

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Atelier d’initiation à la peinture acrylique, pour adultes et enfants (dès 7 ans), animé par Jean-Charles de l’association Élan laïque Narrossais. Sur inscription .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

L’événement Initiation à la peinture acrylique Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax