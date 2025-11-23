Initiation à la peinture de figurines Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer
Initiation à la peinture de figurines Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer dimanche 23 novembre 2025.
Initiation à la peinture de figurines
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados


Début : 2025-11-23 10:30:00
fin : 2025-11-23 13:00:00
Date(s) :
2025-11-23
La boutique de jeux de société Le Meeple Conquérant vous invite à découvrir l’univers Warhammer et de vous initier à la peinture de figurines. Une figurine offerte à tous les participants !
Dès 6 ans. Gratuit. Sur inscription. .
Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62
English : Initiation à la peinture de figurines
Le Meeple Conquérant board game store invites you to discover the Warhammer universe and learn how to paint miniatures. All participants receive a free figurine!
German : Initiation à la peinture de figurines
Der Brettspielladen Le Meeple Conquérant lädt Sie ein, das Warhammer-Universum zu entdecken und sich in der Bemalung von Figuren zu üben. Jeder Teilnehmer erhält eine Figur geschenkt!
Italiano :
Le Meeple Conquérant vi invita a scoprire l’universo di Warhammer e a imparare a dipingere miniature. Tutti i partecipanti riceveranno una statuetta in omaggio!
Espanol :
Le Meeple Conquérant te invita a descubrir el universo Warhammer y a aprender a pintar miniaturas. ¡Todos los participantes recibirán una figurita de regalo!
