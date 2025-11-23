Initiation à la peinture de figurines Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-11-23 10:30:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

La boutique de jeux de société Le Meeple Conquérant vous invite à découvrir l’univers Warhammer et de vous initier à la peinture de figurines. Une figurine offerte à tous les participants !

Dès 6 ans. Gratuit. Sur inscription. .

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

English : Initiation à la peinture de figurines

Le Meeple Conquérant board game store invites you to discover the Warhammer universe and learn how to paint miniatures. All participants receive a free figurine!

German : Initiation à la peinture de figurines

Der Brettspielladen Le Meeple Conquérant lädt Sie ein, das Warhammer-Universum zu entdecken und sich in der Bemalung von Figuren zu üben. Jeder Teilnehmer erhält eine Figur geschenkt!

Italiano :

Le Meeple Conquérant vi invita a scoprire l’universo di Warhammer e a imparare a dipingere miniature. Tutti i partecipanti riceveranno una statuetta in omaggio!

Espanol :

Le Meeple Conquérant te invita a descubrir el universo Warhammer y a aprender a pintar miniaturas. ¡Todos los participantes recibirán una figurita de regalo!

