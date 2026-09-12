Initiation à la peinture sous verre L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation à la peinture sous verre

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Stage de découverte et d’expérimentations de la peinture sous verre. Technique qui consiste à peindre directement au dos du verre.

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h

Tarif 75 €

Réservation obligatoire.

Stage de découverte et d’expérimentations de la peinture sous verre. Technique qui consiste à peindre directement au dos du verre.

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h

Tarif 75 €

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation à la peinture sous verre

Introductory workshop to explore and experiment with under-glass painting. This technique involves painting directly on the back of the glass.

Ages 10 and up. All necessary materials are provided.

Full day (6 hours): 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m.

Price: 75 ?

Reservations required.

L’événement Initiation à la peinture sous verre Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne