Initiation à la peinture sous verre L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien
dimanche 13 septembre 2026 · L’Atelier (pARenThèse) · Bouteilles-Saint-Sébastien
Informations pratiques
Bouteilles-Saint-Sébastien
Initiation à la peinture sous verre
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Stage de découverte et d’expérimentations de la peinture sous verre. Technique qui consiste à peindre directement au dos du verre.
A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h
Tarif 75 €
Réservation obligatoire.
Stage de découverte et d’expérimentations de la peinture sous verre. Technique qui consiste à peindre directement au dos du verre.
A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h
Tarif 75 €
Réservation obligatoire. .
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com
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English : Initiation à la peinture sous verre
Introductory workshop to explore and experiment with under-glass painting. This technique involves painting directly on the back of the glass.
Ages 10 and up. All necessary materials are provided.
Full day (6 hours): 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m.
Price: 75 ?
Reservations required.
L’événement Initiation à la peinture sous verre Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne
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