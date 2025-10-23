Initiation à la Pelote Basque Mur à gauche Les Cigales Anglet

Initiation à la Pelote Basque

Mur à gauche Les Cigales 33 avenue des Pyrénées Anglet Pyrénées-Atlantiques

La Pelote Basque est le sport roi dans notre région !

Initiation à la Pelote Basque proposée par Anglet Côte Basque et dispensée par un éducateur sportif diplômé, au mur à gauche couvert Les Cigales.

Un véritable sport qui se décline sous la forme de plusieurs jeux. Elle peut se pratiquer à tout âge, en famille ou entre amis.

L’initiation en groupe est proposée par Ramuntxo qui vous fera tester toutes les spécialités pratiquées main nue, pala, xare et chistera.

La Pelote Basque est un élément fondamental de la culture des basques, au même titre que la langue, la gastronomie, la danse et le chant.

Laissez-vous tenter et venez essayer le sport des basques. Sensations garanties ! .

Mur à gauche Les Cigales 33 avenue des Pyrénées Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com

