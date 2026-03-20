Initiation à la Pelote Basque Mur à gauche Les Cigales Anglet

Initiation à la Pelote Basque

Mur à gauche Les Cigales 33 avenue des Pyrénées Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Initiez-vous à la pelote basque avec Anglet Côte Basque, lors d’une séance encadrée par Oihan, éducateur sportif diplômé.

Véritable symbole de notre région, la pelote basque se décline en plusieurs disciplines et se pratique à tout âge, que ce soit en famille ou entre amis.

Cette initiation en groupe se déroule en intérieur, au mur à gauche Les Cigales. Oihan vous y fera découvrir quatre spécialités main nue, pala, xare et chistera, pour une immersion complète dans cet univers sportif.

Bien plus qu’un simple sport, la pelote basque est un pilier de la culture basque, au même titre que la langue, la gastronomie, la danse ou le chant.

N’hésitez plus, venez tenter l’expérience du sport des Basques… sensations garanties ! .

Mur à gauche Les Cigales 33 avenue des Pyrénées Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com

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English : Initiation à la Pelote Basque

L’événement Initiation à la Pelote Basque Anglet a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Anglet