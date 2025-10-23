Initiation à la pelote basque Bayonne

Venez percer les secrets de la pelote basque, sport emblématique du Pays Basque !

En famille ou entre amis, plongez dans l’univers fascinant de ce jeu traditionnel aux multiples variantes. Cette expérience conviviale commence par une présentation passionnante des différentes spécialités de pelote pala, main nue, chistera, xare… Apprenez à reconnaître les instruments, les règles et les terrains du fronton au trinquet tout en découvrant l’histoire riche de ce sport ancré dans la culture basque. Puis place à l’initiation ! À vous de jouer ! Initiez-vous aux gestes de base lors d’un atelier ludique et encadré. Rires et bonne humeur garantis, quel que soit votre âge ou votre niveau. Une activité idéale pour s’immerger dans les traditions locales et partager un moment inoubliable. .

Place Patxa Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 66 86

