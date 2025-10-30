Initiation à la pelote basque Fronton Mauléon-Licharre

Initiation à la pelote basque Fronton Mauléon-Licharre jeudi 30 octobre 2025.

Initiation à la pelote basque

Fronton 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

L’initiation se déroule sur le fronton de Mauléon ou au trinquet en cas de pluie.

Philippe, éducateur sportif et joueur de pelote, vous fait découvrir la pelote basque et quatre de ses spécialités

– la main nue,

– le xare (raquette argentine),

– la pala ancha,

– le chister (chistera en plastique).

Accessible de 5 à 97 ans. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

Fronton 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

