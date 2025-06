Initiation à la pelote basque Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa 1 juillet 2025 10:30

Landes

Initiation à la pelote basque Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 10:30:00

fin : 2025-07-01 12:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.

Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

English : Initiation à la pelote basque

A fronton, a pelota and the desire to play that’s all you need to play Pelote Basque. Our qualified instructor will help you discover different Pelote specialities. From 8 years old. 12 people max.

Registration required at the Tourist Office.

German : Initiation à la pelote basque

Ein Giebel, ein Pelota und die Lust zu spielen mehr braucht man nicht, um Pelota Basque zu betreiben. Mit unserem diplomierten Lehrer können Sie verschiedene Pelota-Spezialitäten kennen lernen. Ab 8 Jahren. maximal 12 Personen.

Nach Anmeldung im Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Un campo da pelota, una palla da pelota e la voglia di giocare: questo è tutto ciò che serve per giocare a Pelota Basca. Il nostro istruttore qualificato vi aiuterà a scoprire le diverse specialità della Pelota. Per bambini a partire dagli 8 anni. massimo 12 persone.

Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol : Initiation à la pelote basque

Un frontón, una pelota de frontón y ganas de jugar, eso es todo lo que necesitas para jugar a la Pelota Vasca. Nuestro monitor cualificado te ayudará a descubrir las diferentes especialidades de la Pelota. Para niños a partir de 8 años. máximo 12 personas.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

