Initiation à la pelote basque

Trinquet Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

4 spécialités: main nue, pala ancha, xare, chistera. A partir de 5 ans. Mini 5-maxi 14 personnes. .

Trinquet Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 17 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à la pelote basque

L’événement Initiation à la pelote basque Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque