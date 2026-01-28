Initiation à la pelote basque Saint-Jean-Pied-de-Port
Initiation à la pelote basque Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 10 avril 2026.
Trinquet Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2026-04-10
fin : 2026-04-10
2026-04-10
4 spécialités: main nue, pala ancha, xare, chistera. A partir de 5 ans. Mini 5-maxi 14 personnes. .
Trinquet Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 64 17 09
