Initiation à la peluchologie Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas

Initiation à la peluchologie Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas vendredi 3 octobre 2025.

Initiation à la peluchologie Vendredi 3 octobre, 18h00, 19h15 Médiathèque Jules Verne Hérault

Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Si les participants le souhaitent, ils pourront apporter leur ours en peluche pour cet atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T19:15:00 – 2025-10-03T20:15:00

La Société française de peluchologie recrute !

Pour les besoins de ses recherches, les scientifiques en herbes qui souhaiteraient apporter leurs aides sont les bienvenu·es. Leur ours en peluche sera étudié, leur soin et leur contribution fera avancer la science!

Un atelier scientifique pour aborder par la pratique le travail des scientifiques pour décrire les espèces découvertes : nom, mesures, description, histoires, échelle de réconfort, tout est passé en revue pour apporter de nouvelles données à la recherche en peluchologie de l’Université des sciences de Montpellier.

De 7 à 11 ans

Sur inscription sur place ou au 04 67 15 47 57, ou par mail : mediatheque.verne@montpellier.fr

Dans le cadre de la Soirée Fête de la science

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Jules Verne 21 rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 47 57 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 15 47 57 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.verne@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.verne@montpellier.fr »}, {« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Située au centre du village, la médiathèque Jules Verne s’articule autour de son patio . Entre lumière et transparence, elle accueille tous les publics, en un lieu agréable et chaleureux.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / documentaires / Romans graphiques /bandes dessinées / mangas / revues / journaux / livres sur Montpellier et le Languedoc / Guides de voyages/ Littérature de voyage/ livres en gros caractères, textes enregistrés / livres en langues étrangères / dictionnaires et encyclopédies

Jeunesse : Romans / documentaires / contes / albums /livres-CD / bandes dessinées / mangas / revues.

Petite enfance : Premiers albums / imagiers / comptines / fonds parentalité de la petite enfance

Image et Son : CD / DVD et Blu-Ray adultes et jeunesse / 4 postes informatiques (Internet, bureautique, ressources en ligne) / 7 ordinateurs portables/ documentaires musique, cinéma et informatique / fonds thématique chanson française / revues.

Que peut-on y faire ?

Une salle de conférence, Contes, concerts, spectacles, rencontres

Un hall d’accueil

Expositions

Une salle : l’Heure du Conte

Accueil bébés lecteurs, assistantes maternelles, classes maternelles et primaires

Un espace de travail

Individuel ou groupe

Un espace de consultation de presse

Quotidiens et périodiques

Un Espace multimédia : 4 postes informatiques, 7 ordinateurs portables, Initiations, Formations, Consultations

Un Patio : Pause lecture Tram ligne 2 : arrêt Saint-Jean-de-Védas Centre

La Société française de peluchologie recrute !

©DR