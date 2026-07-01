Initiation à la Permaculture Biperduna permaculture Cambo-les-Bains
dimanche 26 juillet 2026 · Biperduna permaculture · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Initiation à la Permaculture
Biperduna permaculture 190 Chemin de Magdalena Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pomme de terr nouvelles à récolter cachées sous la paille.
Initiation à la permaculture.
Accueil avec petit déjeuner tisane et biscuits kaki/chanvre. .
Biperduna permaculture 190 Chemin de Magdalena Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine abondancenature64@gmail.com
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English : Initiation à la Permaculture
L’événement Initiation à la Permaculture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains
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