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Initiation à la Permaculture Biperduna permaculture Cambo-les-Bains

dimanche 26 juillet 2026 · Biperduna permaculture · Cambo-les-Bains

Initiation à la Permaculture Biperduna permaculture Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Biperduna permaculture
Adresse
190 Chemin de Magdalena
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Initiation à la Permaculture

Biperduna permaculture 190 Chemin de Magdalena Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Pomme de terr nouvelles à récolter cachées sous la paille.
Initiation à la permaculture.
Accueil avec petit déjeuner tisane et biscuits kaki/chanvre.   .

Biperduna permaculture 190 Chemin de Magdalena Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   abondancenature64@gmail.com

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English : Initiation à la Permaculture

L’événement Initiation à la Permaculture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains

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