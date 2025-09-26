Initiation à la permaculture et application au potager Le Bouyssou

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou Lot

Tarif : 150 – 150 – EUR

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

2025-09-26

Cette initiation a pour objectif de comprendre l’éthique, les principes et les applications possibles de la permaculture. Donner toutes les clés nécessaires pour s’initier à la conception permaculturelle et pouvoir démarrer un projet concret avec un jardin vivrier. .

Lou Baptistou, lieu-dit La Grassetie Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie +33 6 65 23 65 79

English :

The aim of this introduction is to understand the ethics, principles and possible applications of permaculture

German :

Diese Einführung zielt darauf ab, die Ethik, die Prinzipien und die möglichen Anwendungen der Permakultur zu verstehen

Italiano :

L’obiettivo di questa introduzione è comprendere l’etica, i principi e le possibili applicazioni della permacultura

Espanol :

El objetivo de esta introducción es comprender la ética, los principios y las posibles aplicaciones de la permacultura

