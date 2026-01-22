Initiation à la Permaculture et au Design Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes

Initiation à la Permaculture et au Design

Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-05-23 2026-07-25 2026-09-12 2026-10-10

Découvrez la Permaculture et repartez avec votre propre Design !

Cette initiation vous invite à découvrir la permaculture à travers une approche concrète et accessible. Le stage se déroule au cœur de l’Oasis Gourmande, à Sainte-Suzanne, sur un site de 5 000 m² servant de support pédagogique et d’espace d’expérimentation.

Vous explorerez différents systèmes permaculturels jardin-forêt syntropique, haies mellifères et fruitières, potager sur sol vivant enrichi en LiFoFer, rucher écologique, micro-pépinière, et bien plus encore.

Tout au long du stage, vous apprendrez les fondements de la permaculture son éthique et ses principes, sa méthode de conception (le design), sa vision globale des écosystèmes humains et naturels.

À l’issue de la formation, vous serez capable d’analyser un lieu, de relier ses éléments entre eux et d’appliquer la méthode de design en permaculture à votre propre projet, qu’il soit personnel ou professionnel. .

Oasis Gourmande 2 Rue de Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Permaculture and leave with your own design!

L’événement Initiation à la Permaculture et au Design Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons