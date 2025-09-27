Initiation à la permaculture Le Jardin des Loups Hautot-sur-Mer

Initiation à la permaculture Le Jardin des Loups Hautot-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.

Initiation à la permaculture

Le Jardin des Loups / 431 Rue de Bernouville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-09-27 2025-10-11

L’association Nouvelles Elégances, en partenariat avec Dieppe-Maritime, vous propose de vous faire découvrir la permaculture, via des visites et des initiations pratiques, au Jardin des Loups à Hautot sur Mer

Les visites et ateliers sont offerts par Dieppe-Maritime pour les habitants de l’agglomération.

Visitez le Jardin des Loups

-Mercredi 27 août de 14h à 16h

-Samedi 13 septembre de 14h à 16h

-Samedi 18 octobre de 14h à 16h

Initiez-vous à la permaculture

-Samedi 27 septembre de 14h à 17h

-Samedi 11 octobre de 14h à 17h

Gratuit Réservation obligatoire au 07 86 77 53 04 .

Le Jardin des Loups / 431 Rue de Bernouville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 77 53 04

