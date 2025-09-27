Initiation à la permaculture Le Jardin des Loups Hautot-sur-Mer
Initiation à la permaculture Le Jardin des Loups Hautot-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.
Initiation à la permaculture
Le Jardin des Loups / 431 Rue de Bernouville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-09-27 2025-10-11
L’association Nouvelles Elégances, en partenariat avec Dieppe-Maritime, vous propose de vous faire découvrir la permaculture, via des visites et des initiations pratiques, au Jardin des Loups à Hautot sur Mer
Les visites et ateliers sont offerts par Dieppe-Maritime pour les habitants de l’agglomération.
Visitez le Jardin des Loups
-Mercredi 27 août de 14h à 16h
-Samedi 13 septembre de 14h à 16h
-Samedi 18 octobre de 14h à 16h
Initiez-vous à la permaculture
-Samedi 27 septembre de 14h à 17h
-Samedi 11 octobre de 14h à 17h
Gratuit Réservation obligatoire au 07 86 77 53 04 .
Le Jardin des Loups / 431 Rue de Bernouville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 77 53 04
