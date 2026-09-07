Initiation à la photo animalière dans une réserve naturelle, Réserve Naturelle Nationales des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger, Le Mesnil-sur-Oger

samedi 19 septembre 2026 · Réserve Naturelle Nationales des pâtis d'Oger et du Mesnil-sur-Oger · Le Mesnil-sur-Oger

Informations pratiques

Initiation à la photo animalière dans une réserve naturelle Samedi 19 septembre, 09h00 Réserve Naturelle Nationales des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Initiez-vous à la photographie animalière dans la Réserve Naturelle du marais de Reuves, écrin de biodiversité au coeur des marais de Saint-Gond.

Tout public

Durée de l’animation : 2h

Gratuit

Niveau de difficulté : Facile

Prévoir chaussures, vêtements adaptés à la météo et aux milieux humides et matériel photographique.

Réserve Naturelle Nationales des pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 51190 Le Mesnil-sur-Oger Le Mesnil-sur-Oger 51190 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/evenements »}]

Initiez-vous à la photographie animalière dans la Réserve Naturelle du marais de Reuves, écrin de biodiversité au coeur des marais de Saint-Gond.

©conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne