Initiation à la photographie animalière, Dolines de Limère, Ardon

Informations pratiques

Initiation à la photographie animalière Samedi 19 septembre, 10h00 Dolines de Limère Loiret

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Comment immortaliser les scènes que nous offre la nature ? Découvrez l’art de la photographie animalière respecteuse de son environnement avec la LPO.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Dolines de Limère Dolines de Limère Ardon Ardon 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-parc/evenements/initiation-a-la-photographie-animaliere-ardon-19-septembre-2026 »}]

Comment immortaliser les scènes que nous offre la nature ? Découvrez l’art de la photographie animalière respectueuse de son environnement avec la LPO.

LPO Centre-Val de Loire