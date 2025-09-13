Initiation à la photographie de nature Haguenau

Initiation à la photographie de nature Haguenau samedi 13 septembre 2025.

Initiation à la photographie de nature

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Venez avec votre matériel photo, le temps d’une balade guidée par Jacky Cunrath et Pierrot Jung, vous initier à la photographie nature

Bien choisir le lieu, installer son affût et faire preuve de patience… Venez avec votre matériel photo, le temps d’une balade guidée par Jacky Cunrath et Pierrot Jung, vous initier à la photographie nature et immortaliser vos plus belles rencontres. Pour petits et grands.

Pensez à apporter votre appareil photo ou votre smartphone.

Nombre de participants limité à 10 personnes. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

English :

Bring your photo equipment and join Jacky Cunrath and Pierrot Jung on a guided walk to learn about nature photography

German :

Kommen Sie mit Ihrer Fotoausrüstung, während einer von Jacky Cunrath und Pierrot Jung geführten Wanderung, um sich in die Naturfotografie einführen zu lassen

Italiano :

Venite con la vostra attrezzatura fotografica per una passeggiata guidata con Jacky Cunrath e Pierrot Jung e imparate la fotografia naturalistica

Espanol :

Venga con su equipo fotográfico a un paseo guiado con Jacky Cunrath y Pierrot Jung y aprenda fotografía de la naturaleza

L’événement Initiation à la photographie de nature Haguenau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau