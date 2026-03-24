Initiation à la photographie nature Lieu-dit Les Jeandeaux Garnat-sur-Engièvre

Initiation à la photographie nature

Lieu-dit Les Jeandeaux Entrée de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais Garnat-sur-Engièvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez découvrir les techniques simples pour immortaliser vos balades nature, aux côtés d’un photographe professionnel. Papillons, fleurs, paysages… tout sera sujet à cliquer , tout en profitant du site naturel remarquable.

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Lieu-dit Les Jeandeaux Entrée de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 89 34 conservatoire.allier@cen-allier.org

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English :

Come and discover simple techniques for immortalizing your nature walks, alongside a professional photographer. Butterflies, flowers, landscapes… you’ll be able to click on everything while enjoying this remarkable natural site.

L’événement Initiation à la photographie nature Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région