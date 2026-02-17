Initiation à la plongée sous-marine Réservée aux femmes Aquapaq Quimperlé

Initiation à la plongée sous-marine Réservée aux femmes

Aquapaq 2 Rue Aimé Césaire Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 19:30:00

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Kemperle activités subaquatiques (Kas) va proposer une séance d’initiation gratuite à la plongée sous-marine, le samedi 7 mars. La session, ouverte à toutes les femmes, se déroulera le samedi 7 mars, de 17 h 30 à 19 h 30 à la piscine Aquapaq de Quimperlé. Plusieurs monitrices du club seront mobilisées pour proposer, dans un cadre sécurisant et 100 % féminin, une découverte de la plongée sous-marine.

Pratique

Renseignements et inscriptions au 07 62 32 64 45 ou au 06 50 21 63 36. .

