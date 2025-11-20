Initiation à la Préhistoire Saint-Germain-et-Mons
Initiation à la Préhistoire Saint-Germain-et-Mons jeudi 11 décembre 2025.
Yan Malache (Service d’Archéologie Départemental) sera à l’école avec l’association GERBAPP pour une initiation à la Préhistoire à travers les objets. .
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53
