Initiation à la prise en charge de l’arrêt cardiaque Campus de Beaulieu Rennes Jeudi 9 avril, 18h00 Gratuit – sur inscription

Savoir agir, c’est sauver des vies : celle d’inconnus ou celle de personnes qui vous sont proches.

Le Service de santé étudiante (SSE) – antenne de Beaulieu – organise une soirée sur « L’initiation à la prise en charge de l’arrêt cardiaque » pour les étudiant.es du campus de Beaulieu (Philosophie, Mathématique, SVE, SPM, ISTIC, OSUR, ESIR, ISTIC, IUT), Campus Centre (Droit et science politique, IPAG, Sciences économiques, IGR-IAE), de l’IEP, de l’ENS, de l’INSA, de l’ENSCR, de l’ENSAI, de l’EESAB, l’ENSAB et de CentraleSupelec.

* **Quand ? Le jeudi 9 avril de 18H à 20H**

* **Où ? Gymnase du Diapason – Bâtiment 36 – Campus de Beaulieu**

Attention le nombre de place est limité !

Les intervenants des associations de secourisme sont des bénévoles qui se mobilisent pour vous, merci de respecter votre engagement une fois votre inscription effectuée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T20:00:00.000+02:00

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https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/151223?lang=fr

Campus de Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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