Initiation à la programmation électronique avec les cartes micro:bits, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Initiation à la programmation électronique avec les cartes micro:bits Mercredi 25 février, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mercredi 25 février 15h – 17h

Venez découvrir les cartes micro:bit et programmer vos propres objets électroniques ! Ce matériel est simple à prendre en main, et l’interface de programmation simplifiée vous permettra de donner vie à diverses créations électroniques, mettant en jeu capteurs, moteurs, lumières et sons.

Devant l’atelier numérique (niveau –1).

En partenariat avec La Compagnie du Code.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

