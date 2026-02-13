Initiation à la programmation électronique avec les cartes micro:bits, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T17:00:00+01:00
Mercredi 25 février 15h – 17h
Venez découvrir les cartes micro:bit et programmer vos propres objets électroniques ! Ce matériel est simple à prendre en main, et l’interface de programmation simplifiée vous permettra de donner vie à diverses créations électroniques, mettant en jeu capteurs, moteurs, lumières et sons.
Devant l’atelier numérique (niveau –1).
En partenariat avec La Compagnie du Code.
À partir de 8 ans
Sur inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
