Initiation à la programmation

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Lors de cet atelier, votre enfant découvrira ce qu’est la programmation. Grâce à des petits exercices ludiques, il ou elle pourra coder ses premiers programmes en langage html et en langage python.

Pour enfant de 9 à 12 ans.

**Atelier en 1 séance au choix de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h.**

**3e étage salle Multimédia**

Si vous inscrivez plusieurs enfants, veuillez remplir un [formulaire](http://www.mediathequederoubaix.fr/form/sinscrire-latelier-initiation-programmation) par enfant

Lors de cet atelier, votre enfant découvrira ce qu’est la programmation. Grâce à des petits exercices ludiques, il ou elle pourra coder ses premiers programmes en langage html et en langage python.

Pour enfant de 9 à 12 ans.

**Atelier en 1 séance au choix de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h.**

**3e étage salle Multimédia**

Si vous inscrivez plusieurs enfants, veuillez remplir un [formulaire](http://www.mediathequederoubaix.fr/form/sinscrire-latelier-initiation-programmation) par enfant .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 04 mperard@ville-roubaix.fr

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English :

During this workshop, your child will discover what programming is all about. Through short, fun exercises, he or she will be able to code his or her first programs in html and python.

For children aged 9 to 12.

**Workshop in 1 session of your choice: from 10am to 11:30am or from 2:30pm to 4pm

**3rd floor Multimedia room

If you are registering more than one child, please fill in one [form](http://www.mediathequederoubaix.fr/form/sinscrire-latelier-initiation-programmation) per child

L’événement Initiation à la programmation Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme