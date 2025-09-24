Initiation à la réalité virtuelle à la Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
2025-09-24
De la réalité virtuelle à la médiathèque ? Mettez votre casque et prenez les commandes d’une expérience inédite.
En collaboration avec le tiers-lieu Quartiers Libres à Saint-Maixent l’Ecole.
Sur inscription au 05 49 16 58 75 .
