Initiation à la réalité virtuelle à la Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École

Initiation à la réalité virtuelle à la Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École mercredi 24 septembre 2025.

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24

2025-09-24

De la réalité virtuelle à la médiathèque ? Mettez votre casque et prenez les commandes d’une expérience inédite.

En collaboration avec le tiers-lieu Quartiers Libres à Saint-Maixent l’Ecole.

Sur inscription au 05 49 16 58 75   .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

