Initiation à la réalité virtuelle à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Initiation à la réalité virtuelle à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

De la réalité virtuelle à la médiathèque ? Mettez votre casque et prenez les commandes d’une expérience inédite.

En partenariat avec Quartiers Libres.

Tout public

Sur inscription au 05 49 16 58 75 .

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

