Initiation à la réalité virtuelle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Initiation à la réalité virtuelle
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Plongez dans un autre monde… avec la réalité virtuelle !
Et si, en un clin d’œil, vous pouviez marcher sur la Lune, explorer les fonds marins ou visiter un musée à l’autre bout du monde ?
La réalité virtuelle, c’est ça un casque, un univers immersif… et vous au cœur de l’expérience !
Sur inscription, créneau limité !
A partir de 10 ans .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
