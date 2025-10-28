Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation à la réalité virtuelle Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Plongez dans un autre monde… avec la réalité virtuelle !

Et si, en un clin d’œil, vous pouviez marcher sur la Lune, explorer les fonds marins ou visiter un musée à l’autre bout du monde ?

La réalité virtuelle, c’est ça un casque, un univers immersif… et vous au cœur de l’expérience !

Sur inscription, créneau limité !

A partir de 10 ans   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 

